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الاتحاد الأفريقي يُنهي تعليق مشاركة السودان في أنشطته

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
/أ ش أ/
نشر فى : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 10:19 م | آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 10:19 م

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وذلك بعد يوم من إعلان تشكيل الحكومة المدنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه تقرر اليوم وفي جلسة المجلس رقم 875 رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي.

وأشار المجلس إلى أن القرار اتخذ بعد أن شُكلت في البلاد حكومة مدنية، تقود السودان، مؤكدًا التزامه بدعم جهود السودان في الإعمار والجهود الرامية لاستقطاب الدعم الدولي.

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