روسيا: 8500 مشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي يمثلون 65 دولة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، أن عدد المشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام تجاوز الـ 8500 شخص يمثلون 65 دولة.

وقال تروتنيف، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى، اليوم الجمعة: "لقد شارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس أكثر من 8.5 ألف شخص يمثلون 65 دولة، من بينهم ما يقرب من 1300 ممثل لوسائل الإعلام".

وأضاف: "جرى التوقيع خلال عمل المنتدى على اتفاقيات بمبلغ إجمالي 3.4 تريليون روبل، ويجري حاليا تدقيق القيمة النهائية"، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي في العام 2018 شهد التوقيع على اتفاقات وعقود ومذكرات تعاون بمبلغ 3.1 تريليون روبل.

وأوضح تروتنيف أن الوفود الأكثر حضورا كانت من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، وأن عدد الشركات التي شاركت في أعمال المنتدى بلغ أكثر من 440 شركة.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي تأسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو 2015 لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الاقصى الروسي ، ويقام سنويا في مدينة فلاديفوستوك.