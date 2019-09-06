السراج يمنع مسؤولي «الوفاق» الليبية من عقد أية لقاءات مع الأطراف الخارجية إلا بإذن

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، منع الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية من عقد أية اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات خارجية إلا بإذن من المجلس الرئاسي.

وجاء نص القرار الذي نشرته حكومة الوفاق عبر حسابها بموقع «فيسبوك» في الساعات الأولى من الجمعة، «سعيا لضبط سير عمل المؤسسات العامة ومنعا لأية مخالفات أو خروقات من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام يمنع على الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ووؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية أن يعقد أية اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات رسمية في الخارج إلا بموجب إذن من المجلس الرئاسي لحكمومة الوفاق الوطني، مع التقيد بموافاة وززارة الخارجية بالتقارير اللازمة عن نتائج تلك الاجتماعات واللقاءات وغيرها في حال الحصول على إذن بعقدها».

ولم يعط القرار أي أسباب وراء هذه الخطوة.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يشن منذ الرابع شهر أبريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق "الميليشيات الإرهابية".