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صحفي تخرج في جامعة الأزهر وزيرا للثقافة والإعلام في السودان

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 12:04 ص | آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 12:04 ص

عُين الصحفي فيصل محمد صالح، وزيرًا للثقافة والإعلام في الحكومة السودانية الجديدة، ما كان محل ترحيب من الأوساط السودانية، لما عُرف به صالح من الإطلاع الواسع والعلاقات الجيدة في أوساط الصحفيين والإعلاميين.

تخرج صالح في جامعة الأزهر في القاهرة، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة "كارديف" البريطانية، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم، وهو نال عدة جوائز من هيئات مرموقة في مجالي الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان.

وعمل صالح في عدة مؤسسات صحفية في السودان، وتولى رئاسة تحرير صحيفة "الأضواء"، كما عمل لفترة في مصر والإمارات.

ووزير الإعلام السوداني الجديد، عمل أيضا محاضرًا جامعيًا، ومدربًا في مجال الإعلام، وكاتبا في عدة صحف ومحللًا سياسيًا، وشارك في عدد كبير من المؤتمرات الدولية المعنية بالإعلام، وله إسهامات وأبحاث علمية في مجالات الإعلام، وحقوق الإنسان، وقضايا الهوية والتنوع الثقافي في السودان.


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