بومبيو: الإعلان عن خطة السلام خلال أسابيع

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكشف في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلا بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وردا على سؤال بعد كلمة ألقاها في جامعة كانساس قال بومبيو: "أعتقد أننا سنعلن رؤيتنا خلال الأسابيع القادمة".

وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلا، قال قبل أسبوع، إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تقام يوم 17 سبتمبر، بحسب موقع "العربية.نت" الاخباري.

وكتب جرينبلات على تويتر: "قررنا عدم نشر رؤية السلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".

وكان ترامب، قال في وقت سابق، إنه قد يتم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وأمام جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، شدد جزينبلات على أن "الخطة الأمريكية للسلام ليست غامضة، وستقدم تفاصيل كافية للتنازلات الضرورية".

ودعا "الفلسطينيين للتخلي عن رفض خطة للسلام لم يطلعوا عليها بعد".