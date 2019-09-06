ترحيب فلسطيني باستقالة جرينبلات: مسمار إضافي في نعش «صفقة القرن»



- منظمة التحرير: مسمار إضافى فى نعش "صفقة القرن".. و"حماس": شعبنا يزداد إصرارًا على مواجهة الخطة الأمريكية.. و"بلومبرج": عقبة جديدة أمام مهمة مستحيلة

- مساعد كوشنر والمبعوث الأمريكى لإيران يتسلمان مهام جرينبلات خلال أسابيع.. ومحللون: خطة السلام مصيرها الفشل ولن تفضى لشئ

محمد هشام

رحب الفلسطينيون، اليوم الجمعة، بإعلان المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط جايسون جرينبلات استقالته من منصبه، معتبرين أن تلك الخطوة تمثل مسمار إضافي في نعش خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن استقالة جرينبلات بمثابة "اعتراف بالفشل"، مضيفة "أعتقد أن كل الفلسطينيين سيقولون حسنا فعل إذ لم يفوت جرينبلات فرصة لتحقير الفلسطينيين لقد كان ملتزما بشكل كامل تبرير كل الانتهاكات الاسرائيلية بدلا من العمل لصالح السلام"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابعت عشراوي: "حاولوا إخضاع الفلسطينيين وابتزازنا للموافقة على خطتهم" معتبرة أن هذه الخطة "كانت محكومة بالفشل منذ البداية"، مشيرة إلى "أن استقالة جرينبلات ليست أكثر من مسمار إضافي في نعش خطة السلام الأمريكية".

وذكرت حركة فتح الفلسطينية فى بيان أن استقالة جرينبلات، لا تعد نهاية صفقة القرن، ولكنها إقرار صريح من الإدارة الأمريكية بأنها تواجه عقبات.

وقالت الحركة إن هذه الاستقالة تشير إلى أن المبعوثين الهواة، لم يعد بإمكانهم مواجهة العقبات التي تقف في وجه واشنطن ومخططاتها، مضيفة أنه "أن الأوان قد حان لكي تقر إدارة ترامب، بفشل خطته المعروفة بـ (صفقة القرن)، وأن تخرج من المأزق الذي حشرها فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

من جهته، اعتبر باسم نعيم المسؤول في حركة حماس أن هذه الاستقالة هي "نبأ سعيد" وقال "إن مقاومة شعبنا هي القادرة على منع صفقة القرن أن تمر"، مضيفا أن "المقاومة أسقطت حكومة الاحتلال في نوفمبر العام الماضي وأدخلته في حالة فراغ، فلم تطرح الإدارة الأمريكية الصفقة". وتابع "اليوم يستقيل جرينبلات وشعبنا يزداد إصرارًا على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها للأبد".

وكان جرينبلات قريبا جدا من إسرائيل، وأثار غضب الدبلوماسيين الأوروبيين في الأمم المتحدة في يوليو الماضى حين اعتبر أن "السلام الدائم والشامل (في الشرق الأوسط) لن يصنعه القانون الدولي أو قرارات مكتوبة غير واضحة"، على حد تعبيره.

وأعلن جرينبلات، مساء أمس، استقالته من منصبه، فيما وصفه ترامب بأنه "صديق وفي وعظيم ومحام رائع، لن ننسى تفانيه مع إسرائيل وفي السعي للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، عن شكره لجرينبلات على ما وصفه بـ "العمل الدؤوب من أجل الأمن والسلام وعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها"، على حد قوله.

وسيبقى جرينبلات في منصبه لعدة أسابيع حتى تكشف الإدارة تفاصيل خطة السلام المعروف إعلاميا بـ"صفقة القرن"، التي من المتوقع أن تتم بعد وقت قصير من انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 17 سبتمبر الجارى، وفقا لموقع "آروتز شيفا" الإسرائيلي.

من جانبها، رأت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن رحيل جرينبلات هو أحدث عقبة أمام ما قد يكون مهمة مستحيلة، مشيرة إلى أن الخبراء المتخصصين فى شؤون الشرق الأوسط أصبحوا أكثر تشككا في فرص فريق ترامب بعد أن قطع الفلسطينيون الاتصالات مع البيت الأبيض، غاضبين من تحركات الإدارة الأمريكية المؤيدة لإسرائيل.

واعتبرت الوكالة الأمريكية أن مغادرة جرينبلات المشهد مؤشر على تراجع الحماس لخطة كانت تعتبر ذات يوم من أولويات إدارة ترامب، مذكرة بتصريح لترامب قبل يوم واحد من تنصيبه في يناير 2017، الذى أعلن فيه أن كوشنر سيقود الفريق الذي يصيغ خطة السلام، قائلاً "إذا لم تتمكن من إحلال السلام في الشرق الأوسط، فلا أحد يستطيع".

من جهته، قال مارتن إنديك، المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إنه "إذا كان لدى جرينبلات أي توقع بأن الخطة ستفضى إلى شئ، فلن يستقيل"، مضيفا أن "لديهم (فريق ترامب) مشكلة أساسية تتمثل فى عدم وجود أي طريقة لجعل الفلسطينيين يقبلوا الخطة، فهم لم يتحدثوا معهم منذ 2017".

بدروه، قال دانييل شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل: "لقد ورثت إدارة ترامب آفاقًا سيئة جدًا للسلام الإسرائيلي الفلسطيني ، وهذا لم يكن خطئهم، لكن كل ما فعلوه في هذا المجال منذ ذلك الحين جعل تحقيق تقدم كبير أكثر صعوبة".

وذكرت "بلومبرج" أن آفي بيركوفيتش، وهو مستشار غير معروف لصهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، و المبعوث الأمريكى الخاص لإيران براين هوك سوف يلعبان دورًا موسعًا في الفريق المعنى بالعمل على صفقة القرن.

وبيركوفيتش، يهودى يبلغ من العمر 30 عامًا، تخرج من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2016 ، شارك في عدد من الاجتماعات الحساسة، بما في ذلك محادثات حول قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وسافر بيركوفيتش مع كوشنر في جولته بالمنطقة فبراير الماضى والتى شملت البحرين وقطر والإمارات والسعودية وتركيا، استعدادًا لنشر صفقة القرن، وعلى الرغم من صعود بيركوفيتش، السريع في البيت الأبيض، إلا أنه جديد نسبيًا على السياسة وليس لديه خبرة في شؤون الشرق الأوسط، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

من جهته، رجح الباحث خالد الجندي، زميل بمعهد بروكينجز أن يكون لمغادرة جرينبلات علاقة بالآفاق الخافتة لما يسمى بخطة السلام"، معتبرا أن رحيل جرينبلات لن يحدث أي فرق على ما لا يمثل حقًا خطة للسلام بل مجرد رؤية ، لأنه لا توجد فرصة لها للمضى قدما"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأشار الجندى إلى أن ما تم الإعلان عنه فى ورشة المنامة "قائمة أمنيات لمشاريع اقتصادية غير مرتبطة بأفق سياسي".

بدورها، قالت رندة سليم، زميلة معهد الشرق الأوسط (مقره واشنطن) إن: "الخطة مصيرها الفشل لن تفضى إلى شئ، وأنها ستخلق وضع جديد لذلك الصراع بالنسبة للإدارات الأمريكية المستقبلية".