التأمين الصحي: حملات توعية بالنظام الجديد في 5 محافظات

النظام لا يمنع الجمع بين المنظومة الشاملة وأى تأمين آخر



قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن الموظفين والأفراد الذين يتمتعون بتأمين صحى محدد تقدمه هيئات ومؤسسات وشركات لا يتعارض مع التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضحت المنظومة، أن كل المواطنين يقدروا يتمتعوا بالتأمين الصحى الشامل أيًا كان جهة عملهم والمنظومة الجديدة للتأمين الصحى لا تمنع الجمع بينه وبين أى تأمين صحى أخر.

وأشارت إلى التوسع فى حملات التوعية بمنظومة التأمين الجديدة فى بورسعيد، ومن المقرر أن تمتد إلى 5 محافظات وهم محافظات المرحلة الأولى تدريجيًا، مثل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والأقصر وأسوان.

ولفتت المنظومة، إلى أن حملات التوعية تستهدف التعريف بالنظام آليات التسجيل، وكذاك الفرق بين الوحدة الصحية والمستشفى فى الحصول على الخدمة ونظم الإحالة، مضيفة أن التسجيل فى المنظومة الجديدة شرط الحصول على الخدمة، مؤكدة أن سداد الاشتراكات والمساهمات يكون للقادرين فقط، بينما غير القادرين تتحمل الدولة عنهم المصاريف وكافة تكاليف العلاج.