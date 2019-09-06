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ألمانيا تمهد الطريق لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية

برلين - د ب أ
نشر فى : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 11:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 11:27 ص

مهدت وزارة البيئة الألمانية الطريق لحظر تداول الأكياس البلاستيكية في المحلات التجارية.

ويتعلق الحظر بـ"الحقائب البلاستيكية الخفيفة"، وليس الأكياس الخفيفة الخاصة بالخضروات والفاكهة أو الأكياس المتينة.

وجاء في مشروع القانون الخاص بوزيرة البيئة سفينيا شولتسه أن كل فرد في ألمانيا يستخدم سنويا نحو 20 كيسا من الأنواع المقرر حظرها.

وبحسب مشروع القانون، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، فإن الحظر سيسري فقط على الأكياس البلاستيكية الخفيفة التي تستخدم في حمل المشتريات من المحلات التجارية.

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