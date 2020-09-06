 سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات في النزهة - بوابة الشروق
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سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات في النزهة

عاطف محمود
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 1:28 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 1:28 م

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على تشكيل عصابي مكون من مسجلي خطر تخصصا في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكان مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، تلقى إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط مسجل خطر، وبحوزته بطارية سيارة، ومفك.

واعترف المتهم في محضر الشرطة بسرقة البطارية من داخل إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأضاف بارتكابه 5 وقائع سرقة بطاريات بذات الأسلوب بالاشتراك مع مسجل خطر تم ضبطه.


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