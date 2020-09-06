قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المبالغ المرصودة للأماكن غير الآمنة بلغت 38 مليار جنيه، والمرصودة لغير المخطط 318 مليار جنيه، والأسواق العشوائية 44 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بالقضاء على الأماكن غير الآمنة بحلول عام 2020.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الصندوق انتهى من 296 منطقة غير آمنة من إجمالي 357، لافتًا إلى أن الصندوق متبقي له 61 منطقة.

وأشار إلى الانتهاء من 175 ألف وحدة بالمناطق غير الآمنة، من أصل 240 ألف وحدة، قائلًا إن الصندوق سيعمل على مشكلة الأماكن غير المخططة، خلال العشر سنوات المقبلة.

ولفت مدير صندوق تطوير العشوائيات إن الصندوق يحسن صورة هذه الأماكن من خدمات وشكل ومرافق كمياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وأرصفة وإنارة، متابعًا أن الصندوق ساهم في انتقال ما يقرب من 14 ألف أسرة إلى حي الأسمرات.

وتابع أن الصندوق نقل 815 أسرة في آخر مرحلة بمنطقة منشية ناصر إلى المرحلة الثالثة في الأسمرات، خلال الأسبوع الماضي، متابعًا أن الصندوق يبذل مجهودًا كبيرًا لنقل المواطنين، بجانب المجهود من محافظة القاهرة والمحافظ ومعاونيه.