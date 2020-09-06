تسجيل 574 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا في إقليم كردستان بالعراق

قال وزير الصحة في إقليم كردستان بالعراق سامان برزنجي، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 574 إصابة جديدة و21 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف برزنجي -في تصريح له خلال مراسم تسلم مساعدات طبية من الجامعة الأمريكية في كردستان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية- أنه تم إجراء 5413 فحصا جديدا لفيروس كورونا، وتشخيص 574 إصابة جديدة، أغلبها في محافظة دهوك بواقع 336 حالة.

وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان وصل إلى 23295 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 846 حالة، وعدد المتعافين 13298.