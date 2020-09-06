فتح طريق الوادي الجديد في اتجاه الأقصر بعد غلقه بسبب السيول

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أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق الوادي الجديد في اتجاه الأقصر أمام حركة المركبات بعد أن تم إغلاقه صباح اليوم بسبب السيول.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.