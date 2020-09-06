الشرطة الأمريكية تستخدم الغاز المسيل لتفريق متظاهرين في بورتلاند

أوقفت الشرطة الأمريكية عشرات الأشخاص واستخدمت الغاز المسيل لتفريق مئات المتظاهرين في بورتلاند في وقت متأخر أمس السبت فيما أحيت المدينة مرور مئة يوم على اندلاع الاحتجاجات التي نظمتها حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة.

وسرعان ما أعلنت الشرطة التظاهرة "شغبا" بعدما ألقى متظاهرون زجاجات مولوتوف عليهم وردت باستخدام وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وقالت الشرطة إن شخصا واحدا على الأقل أصيب بها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وألقىت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين خلال عمليات كر وفر في منطقة سكنية في شرق بورتلاند.

وقالت المتظاهرة جاي البالغة من العمر 20 عاما وعيناها حمراوان بسبب الغاز المسيل للدموع: "كان اليوم المئة لاحتجاجات +حياة السود مهمة+ في بورتلاند منذ مقتل جورج فلويد وأرادوا منعنا من إكمال مسيرتنا". وأضافت: "من حقنا الدستوري أن نكون هنا وأن نعبر عن أنفسنا".

وأوضحت الشرطة أن المحتجين كانوا "يتصرفون بشكل صاخب وعنيف وبالتالي تسببوا عن قصد أو عن تهور في إثارة قلق السكان".

من جهتها، كتبت شرطة بورتلاند على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هذه أعمال شغب. الشرطة تطلب من الموجودين الابتعاد والتفرق. المتظاهرون يلقون زجاجات حارقة".

واندلعت الاحتجاجات الليلية بعد وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي أثناء توقيفه من قبل شرطة مينيابوليس في مايو.

وقد أثارت وفاة فلويد احتجاجات مماثلة في كل أنحاء البلاد لكن في بورتلاند، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 650 ألف نسمة (أكثر من 70 في المئة من البيض) نزل النشطاء إلى الشوارع ليليا للمطالبة بالعدالة العرقية ومحاسبة الشرطة.

وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدينة بأنها محاصرة من قبل "عصابات" متورطة في "الإرهاب الداخلي" رغم أن التظاهرات كانت سلمية في معظمها.

لكن التوتر تصاعد مجددا في نهاية الأسبوع الماضي بعد إطلاق شرطي النار على رجل حدد أنه من أنصار مجموعة يمينية، وقتله.

وكان مئات الاشخاص تجمعوا أمس في حديقة قرب بورتلاند لإحياء ذكرى آرون "جاي" دانيلسون أحد أنصار جماعة "باتريوت براير" اليمينية المتطرفة.

وقتل هذا الرجل البالغ من العمر 39 عاما برصاصة بعد انضمامه إلى مؤيدي ترامب الذين نزلوا إلى بورتلاند ما أثار مواجهات مع متظاهري "حركة السود مهمة".

ولقي المشتبه به مايكل رينول (48 عاما) حتفه في ولاية واشنطن المجاورة عندما حاولت الشرطة توقيفه.