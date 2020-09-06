إندونيسيا تسجل 3444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إندونيسيا، 3000 حالة لليوم الخامس على التوالي، وذلك في ظل تصاعد حالات الإصابة بالعاصمة وجزيرة بالي، التي تعد من أشهر المقاصد السياحية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإندونيسية، القول إنها سجلت 3444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 85 حالة وفاة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 194 ألفا و109 حالات والوفيات بالفيروس 8025 حالة.

وقالت بلومبرج، إن المعدل الذي يرصد النسبة المئوية لعدد الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس من بين الأفراد الذين يخضعون لاختبار فحص كورونا تجاوز 100% خلال الأيام الماضية، ما أثار مطالبات للسلطات بتشديد الإجراءات لمواجهة تفشي الفيروس.

كما ارتفعت حالات الإصابة في بالي، ما أدى لوقوع مزيد من حالات الوفاة بالفيروس خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر مقارنة بكامل شهر أغسطس.

وقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا بعدما سافر الكثير من الإندونيسيين في أنحاء البلاد الشهر الماضي خلال العطلات ومنها عطلة يوم الاستقلال.