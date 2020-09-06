السعودية تدين وتستنكر هجوما استهدف رجلي أمن في تونس

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأحد عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في تونس.

وعبرت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن تضامن المملكة التام مع الجمهورية التونسية في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، منوهة بيقظة رجال الأمن التونسي .

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، مقتل عون تابع لسلك الحرس الوطني وإصابة آخر آثر تعرضهما لعملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بولاية سوسة السياحية، مشيرة إلى محاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.