حالات الشفاء من كورونا تتجاوز حاجز الـ55 ألفا بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72 ألفًا و394 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأحد، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 32 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1361.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1345 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 55 ألفًا و274.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.