 الشرطة تؤمن إزالة التعديات بطريق مصطفى كامل في المنتزه بالإسكندرية - بوابة الشروق
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الشرطة تؤمن إزالة التعديات بطريق مصطفى كامل في المنتزه بالإسكندرية

حي المنتزه أول
حي المنتزه أول
عصام عامر
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 4:17 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 4:17 ص

أمنَ، قسم شرطة ثالث المنتزه، شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، حملة ميدانية مكبرة لمسئولي حي أول المنتزه؛ استهدفت تنفيذ قرار الإزالة رقم 4197 لسنة 2012 والخاص بعدد من المحال التجارية المخالفة، والتي تم بناؤها على خط التنظيم، بطريق مصطفى كامل، منطقة سيدي بشر "قبلي" بمساحة طولية 100 متر، و8 أمتار عرضية.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد جاءت الحملة، بقيادة العقيد دكتور محمد الكسار، مأمور القسم، يرافقه القول الأمني المُكبر، ومباحث القسم، وسكرتير عام حي أول المنتزه، رئيس لجنة الإزالة، جمال جابر، ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، ومهندس التنظيم بالحي، وبإشراف المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحي.

وأسفرت الحملة، عن إزالة كافة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو إزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة وخطوط التنظيم.

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