قال وزير النقل كامل الوزير، إن الوزارة تنفذ 8 أرصفة بميناء الإسكندرية بواسطة شركات مصرية، لتطوير الميناء والمساهمة في استقبال حاويات أكبر بأعماق أكثر، مؤكدًا أن افتتاح الأرصفة سيمثل نقلة نوعية كبيرة لميناء الإسكندرية.

وأضاف الوزير، لـ"الشروق"، أن أحد الأرصفة الجاري تنفيذها تم تخصيصه لاستقبال الأخشاب والبضائع العامة وهو رصيف 85 بطول 433 مترا وتبلغ تكلفته 390.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن عمق الغاطس بهذا الرصيف يبلغ 15 مترًا.

وأوضح الوزير، أن الانتهاء من إنشاء الرصيف الذي بلغت نسبة تنفيذه 44%، ديسمبر المقبل، لكن جائحة كورونا أثرت على أعمال التنفيذ وسببت تباطؤ الشركة المنفذة، مردفا: "بنهاية العام سندرس إعطاء شهر أو شهرين مهلة للشركة للانتهاء منه".

ولفت الوزير، إلى أن الرصيف يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن/ سنة وكذلك مشروع إنشاء مركز لوجيستي للميناء بهدف زيادة الرقعه التخزينية وطاقة التداول للميناء بمساحة قدرها 44 فدانا، وذلك بتكلفة استثمارية مقدارها 1250 مليون جنيه.