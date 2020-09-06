سوريا تسجل 67 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3171 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الأحد، أشارت «الصحة السورية» إلى تسجيل أربع وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 134.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 15 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 730.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.