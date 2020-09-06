كشفت تقارير صحيفة سعودية، أنه من المنتظر أن تقوم لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، باصدار قرار باستبعاد الحكم الكرواتي إيفان بيبك الحكم الذي أدار مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، من إدارة مباريات الدوري السعودي.

ويأتي ذلك بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم الكرواتي في مباراة الاتحاد والنصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأشارت أيضا إلى أن أغرب حالات الحكم الكرواتي، كانت منحه بطاقة صفراء لبوني لاعب الاتحاد، فضلا عن تجاهله منح بطاقة صفراء لبيتروس لاعب النصر في الكرة التي احتسبها ركلة جزاء لصالح الاتحاد.

وذكرت أن المشهد الأهم في أخطاء الحكم كان ظهوره في لقطة تلفزيونية بين شوطي المباراة وهو يتحدث مع المشرف على الكرة بنادي النصر، وهو يريه هاتفه المحمول، ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن هذه اللقطة تحتاج لأن تثبت لجنة الحكام صحتها.

وتعرض الحكم الكرواتي للكثير من الانتقادات بعد أدائه في مباراة القمة الحكم، وتحديدا بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء لوليد سليمان لاعب الأهلي في الشوط الثاني من المواجهة.