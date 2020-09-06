كبير مفاوضي بريطانيا: مستعدون لقبول بريكست دون اتفاق حال فشل المفاوضات مع التكتل الأوروبي

قال ديفيد فروست كبير مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إن بلاده مستعدة لقبول بريكست من دون اتفاق، حال فشل المفاوضات مع التكتل الأوروبي، وذلك قبل يومين من البدء المقرر لجولة محادثات جديدة .



وذكر فروست في مقابلة مع صحيفة "ميل" البريطانية اليوم أنه يتفق تماما مع رئيس الوزراء بوريس جونسون في أن بريطانيا ليس لديها ما تخشاه من بريكست من دون اتفاق.



وقال إنني "لا أعتقد أننا خائفون من ذلك على الإطلاق".



وأضاف فروست: "لن نكون دولة تابعة . ولن نساوم على الأسس الجوهرية للتحكم في قوانيننا".



وأضاف أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ على محمل الجد أن بريطانيا ستستعيد استقلالها كدولة ذات سيادة.



وأوضح فروست إننا "نريد استعادة سلطات السيطرة على حدودنا، وهذا أكثر الأمور أهمية".



ومن المتوقع أن يصل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه لندن بعد غد الثلاثاء للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات.



وكانت بريطانيا قد انسحبت من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، على الرغم من حصولها على فترة انتقالية حتى نهاية العام، حيث لا تزال بريطانيا خلالها ضمن السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل.



وإذا لم يتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن معاهدة تحكم العلاقات بين الطرفين في المستقبل، فقد يتسبب ذلك في انفصال اقتصادي صعب بفرض حواجز تجارية كالتعريفات الجمركية.