تضامن الإسكندرية تفتتح معرض عروس البحر بمشاركة 175 عارضا

افتتح كلا من مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ورئيس حي الجمرك، ورئيس مجلس إدارة النادي الرياضي البحري، معرض "عروس البحر ١" بحي الجمرك، بحضور مدير إدارة الأسر المنتجه بمديرية التضامن الاجتماعي، والسادة الأخصائيين بالإدارة، والذ يستمر حتى نهاية سبتمبر الحالي.

شارك في المعرض مساء اليوم السبت، 175 عارضًا من الأسر المنتجة، بحيث كل 5 أيام يتم التبديل بين الأسر لإتاحة أكبر مشاركة للعارضين.

وضم المعرض العديد من المنتجات اليدوية المتميزة، مثل الإكسسوارات والمفروشات والكليم ومنتجات أخميم وملابس ومفروشات وشنط وجلود وأعمال فنية على الخشب وأخرى على الخزف.