 تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية العطيات بمركز دشنا على مدار يومين - بوابة الشروق
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تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية العطيات بمركز دشنا على مدار يومين

مقر محافظة قنا - ارشيفية
مقر محافظة قنا - ارشيفية
حمادة عاشور
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 9:04 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 9:04 م
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة ستنفذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية العطيات بمركز دشنا؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقرى المجاورة بشكل مجاني على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 9-10/9/2020م.

وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن (نساء - تنظيم أسرة - جلدية - جراحة - باطنة – اطفال - عظام)، مؤكدا أن توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا للجميع بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حاله الاحتياج لذلك.

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