ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد في بنجلاديش إلى 21 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار الغاز الذي هز مسجد "بيت الصلاة الجامع" في مقاطعة نارايانجانج ببنجلادش إلى 21 قتيلا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن مصادر محلية -اليوم السبت- القول إن "الانفجار أسفر حتى الآن عن مقتل 21 شخصا بينهم طفل وإمام ومؤذن لمسجد، وقتل معظمهم متأثرين بحروق بالغة أصيبوا بها نتيجة الحادث".

من جهته، قال الطبيب بارثا شانغكار بول، إن "جميع الذين يتلقون حاليا العلاج في حالات حرجة".

وأوضح ضابط الشرطة زايد العلم أن الانفجار وقع مساء الجمعة عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد بيت الصلاة الجامع في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب دكا.

وأضاف أن 37 من أصل 40 ضحية، أصيبوا بجروح بالغة، ونقلوا على وجه السرعة إلى معهد الحروق والجراحة التجميلية التخصصي الحكومي في دكا.

وقال الطبيب بارثا سانكار بول للصحفيين إن 10 أشخاص لقوا حتفهم في المستشفى خلال الليل من بينهم إمام المسجد، مضيفا أن 5 أشخاص آخرين قضوا في نهار اليوم السبت، محذرا من ارتفاع حصيلة القتلى.

وأوضحت سامانتا لالسين مديرة المعهد للصحفيين أن طفلا عمره 7 سنوات احترق حوالي 95% من جسده قد توفي بالمستشفى، مضيفة أن حالة معظم الضحايا خطيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أقارب الضحايا وهم يبكونهم خارج المستشفى.

وقال أفراد إدارة الدفاع المدني ومكافحة الحرائق الذين أخمدوا الحريق وأنقذوا الضحايا، إن الانفجار ربما يكون سببه تسرب غاز.

وأردف عبدالله العارفين، وهو مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق أننا "نشتبه أصلا في تراكم الغاز من أحد الخطوط أسفل المسجد ربما يكون هو سبب الانفجار".

وأضاف أن 6 مكيفات هواء انفجرت داخل المسجد.

وكانت وحدة إبطال مفعول القنابل التابعة للشرطة، جمعت أدلة من مكان الحادث لدراسة سبب الانفجار.

وقال البريجادير جنرال سجاد حسين، رئيس دائرة الإطفاء والدفاع المدني، إن وكالة "تيتاس" الحكومية لنقل الغاز وتوزيعه، وإدارة المقاطعة شرعتا في إجراء تحقيقين منفصلين في الحادث.

وأشار المسؤول بالحكومة المحلية ناهد باريك إلى أنه تم تسليم 16 جثة إلى ذويهم الذين طلبوا عدم إجراء تشريح الجثث.

وأضاف أن العائلات حصلت على مبلغ صغير من المال لإقامة سرداق عزاء للمتوفين.

وطلبت الحكومة من مقدمي خدمات المرافق التي تديرها الدولة التحقق من توصيلات الكهرباء وأنظمة تكييف الهواء في جميع دور العبادة، بما في ذلك ما يقرب من 300 ألف مسجد في جميع أنحاء بنجلاديش، بعد الحادث المميت.

وكلف وزير الدولة للكهرباء والطاقة نصر الحميد لجنة بتقديم تقرير عن الوضع في غضون 3 أيام.