مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام أطلقتها الصين تعود بنجاح إلى الأرض

نقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطات الصينية قولها، إن مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام أطلقتها الصين، عادت بنجاح إلى كوكب الأرض اليوم الأحد، بعد دورانها لمدة يومين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنه تم إطلاق مركبة الفضاء في شمال غرب الصين أمس الأول الجمعة في مركز "جيوشوان" لإطلاق الأقمار الصناعية بمساعدة الصاروخ الحامل "لونج مارش-2 إف".

وأضافت شينخوا أن الصين تعمل على إطلاق مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام منذ عام 2017، في إطار طموحاتها لتوسيع العمليات الفضائية.

وذكر موقع "سبيس نيوز" الإلكتروني المعني بصناعة الفضاء، أن الصين تأمل في أن تضاهي المركبة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام "إكس-37 بي" التابعة لسلاح الجو الأمريكي.