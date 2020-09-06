قطع المياه يومين عن 4 قرى بمركز المنيا لتطهير خزان محطة زهرة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، قطع المياه عن 4 قرى بمركز المنيا مربوطة على محطة زهرة؛ وذلك للقيام باعمال تطهير للمحطة.

وأضافت الشركة في بيان، أن القرى تشمل زهرة والبرجاية، والإسماعيلية وصفط اللبن، موضحة أن قطع الخدمة سيكون يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، وستكون التغذية لهذه القرى من خط 500 الخاص بمحطة بني أحمد الشرقية.

وطالبت الشركة الأهالي بتدبير احتياجاتهم من المياه، مشيرة إلى أن خط الشركة الساخن 125 يعمل طوال 24 ساعة.