هشام نصر: 3 خطط لحضور الجماهير في كأس العالم لليد

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن خطة مصر لحضور الجماهير مباريات كأس العالم لليد 2021، والتي تنظمها مصر على أرضها من يوم 14 يناير المقبل، وحتى 31 من الشهر ذاته.

وقال نصر، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ten": "أجهزة الدولة تأمل في تواجد الجماهير بشكل طبيعي مع تواجد كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجماهير وحتى تكون داعمة لمنتخبنا".

وأضاف: "تم وضع 3 خطط بالنسبة للحضور الجماهيري، وهم الحضور بنسبة 100%، أو بنسبة لا تتجاوز 50% في حالة استقرار الأوضاع بنسبة أفضل خلال الفترة القادمة، وأخيرا نسبة 30% في حال سوء الأوضاع بسبب كورونا".

وأضاف: "نواجه تحديات كبيرة من أجل الاستعداد والتنظيم لمونديال العالم في مصر، والدولة تولي هذا الحدث اهتمامًا كبيرًا، لأن التحدي كبير أمام العالم لظهور البطولة بشكل يليق باسم بلدنا".

واختتم: "لأول مرة تقام البطولة من 32 فريقًا في بلد واحدة وهذا تحدٍ كبير، لكننا على أتم الاستعداد والتنظيم بمساعدة أجهزة الدولة المختلفة".