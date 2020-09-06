تشييع جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة في كفر الشيخ

شيع آلاف من أهالي قرية زيدان بمركز الحامول بكفر الشيخ مساء اليوم السبت، جنازة أربعة أشخاص، وذلك عقب مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في مصرف على طريق "الزعفران - أبو بدوي"، بمدينة الحامول.



وقد عثر أهالي الحامول على سيارة ربع نقل في مياه مصرف ما بين قريتي الزعفران التابعة للحامول، وأبو بدوي، التابعة لبيلا، بنطاق الحامول، وتبين وجود متوفين في الواقعة.



انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وجود 4 جثث جرى انتشالها، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي.

بالفحص تبين أن المتوفين الأربعة، هم "محروس.م.ا"، 45 عامًا، و"محمد.ف.ع"، 45 عامًا، وشقيقه "عمر"، 35 عامًا، و"عديلة.م.ح"، 60 عامًا، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم تسليم جثث المتوفين إلى اهليهم، وتم دفنهم بمقابر عائلاتهم بالقرية.