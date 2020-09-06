وزير الخارجية الأمريكي: أبوظبى وتل أبيب ستشكلان تحالفا لمنع إيران من تهديدنا

أكبر بنكين فى إسرائيل يتجهان لإرسال وفدين للإمارات لاستكشاف فرص التعاون

أكد وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، اليوم، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضى الأمريكية والشرق الأوسط عبر «اتفاقية إبراهام» لـ«التطبيع الكامل» بينهما.

وقال بومبيو، فى حوار تلفزيونى عبر قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية جزءا منه: «لقد كانت الاستماع إلى الحوار الذى دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلى وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، لحظة تاريخية».

ووصف بومبيو اتفاقية «السلام» بالتاريخية مشيرا إلى أن «الدول العربية لا تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود كما يجب أن تكون» لتصبح الإمارات أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ أكثر من عقدين ونصف، بحسب شبكة «سى.إن.إن» الأمريكية.

وأضاف بومبيو أن «الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير»، مضيفا: «لقد توصلتا لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضى الأمريكية أو يؤذى أحدا فى الشرق الأوسط».

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن كوسوفو، التى تقطنها أغلبية مسلمة، اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، يتجه أكبر بنكين فى إسرائيل إلى إرسال ممثلين عنهما إلى الإمارات خلال الشهر الجارى لاستكشاف فرص التعاون المتاحة بعدما بدأت إسرائيل والإمارات فى تدشين العلاقات.

ونقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن بيان صدر عن بنك هبوعليم الإسرائيلى أن وفدا ممثلا للبنك يترأسه رئيسه التنفيذى دوف كوتلر سيسافر للإمارات بعد غد الثلاثاء للقاء مسئولين فى قطاع المصارف والتمويل، وكذلك كبار المسئولين الاقتصاديين.

كما أعلن بنك لئومى أن وفدا يضم 20 من كبار المسئولين التنفيذيين، يترأسه رئيس مجلس الإدارة سامر حاج يحيى والرئيس التنفيذى حنان فريدمان، سيزور الإمارات فى الـ14 من سبتمبر، ويخطط للتوقيع على اتفاقيات للتعاون مع بنوك إماراتية رائدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت «بلومبرج» أن «بنك أبو ظبى الأول» سيبدأ هو الآخر محادثات مع بنوك إسرائيلية.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا الشهر الماضى التوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين فى مقابل تعليق إسرائيل لخطط مثيرة للجدل لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.

وعلى إثر ذلك وقعت الإمارات وإسرائيل مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلى فى القطاع المصرفى والمالى. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو علق على ذلك بالقول إن هذه «التفاهمات ستساعدنا فى دفع الاستثمارات قدما».