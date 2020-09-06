 تمويل مشروع لإنتاج الأسمدة الحيوية بـ300 ألف جنيه في جامعة بني سويف - بوابة الشروق
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تمويل مشروع لإنتاج الأسمدة الحيوية بـ300 ألف جنيه في جامعة بني سويف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
حازم الخولى
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 6:00 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 6:00 م
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، فوز مشروع بحثي بكلية العلوم عن إنتاج الأسمدة الحيوية اعتمادًا على المخلفات الزراعية، بتمويل 300 ألف جنيه، من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والأكاديمية الوطنية الأمريكية.

وقال حسن إن التمويل جاء لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، ويهدف إلى ربط مخرجات البحوث بالصناعة ودعم البحث العلمي التطبيقي، موضحًا أن المشروع تم اختياره من أفضل خمسة مشروعات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إدراجه في مبادرة "مصر تبتكر".

وأضاف أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجية القومية للدولة 2030، والتي تهدف إلى تشجيع الزراعة العضوية والاستغناء عن الأسمدة الكيميائية التقليدية.

يذكر أن رئيس جامعة بني سويف استقبل الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور ياسر محمود، المدرس المساعد بقسم النباتات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، بحضور الدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم.

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