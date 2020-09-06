تقرير- برشلونة يتواصل مع وكيلا فينالدوم وديباي

تواصل برشلونة الإسباني مع وكيل أعمال الثنائي الهولندي جورجينيو فينالدوم متوسط ميدان ليفربول وميمفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الوثوق في شبكة «سكاي سبورتس» فإن برشلونة بالرغم من تركيزه على بيع اللاعبين لكن في نفس التوقيت تواصل بالفعل مع وكيل أعمال فينالدوم وديباي.

وأضاف أن من المتوقع أن يقدم برشلونة عروض رسمية إلى ليفربول وليون خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الفريق الكتالوني يرون إمكانية اتعاقد مع الثنائي الهولندي بمقابل أقل من 55 مليون يورو.

رونالد كومان المدير الفني الجديد للبلوجرانا مصر بشكل كبير على التعاقد مع فينالدوم، بالإضافة إلى أنه يفضل التعاقد مع ديباي على جلب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، حسبما أشارت الصحف الإسبانية.

ويسعى برشلونة لتعزيز صفوفه خاصة على مستوى الهجوم، تحسبًا لرحيل مهاجم الفريق الأول لويس سواريز إلى يوفنتوس الإيطالي.