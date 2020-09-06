قطب تجارة المخدرات المكسيكى «إل تشابو» يطعن على عقوبة السجن المؤبد

طعن قطب تجارة المخدرات المكسيكي السابق خواكين "إل تشابو" جوزمان ضد الحكم بالسجن المؤبد الذي أصدرته محكمة أمريكية العام الماضي بعد إدانته بتهريب المخدرات إلى البلاد على مدى عقود.

وقال محامي جوزمان في أوراق الاستئناف التي تسلمتها محكمة في نيويورك مساء أمس الجمعة واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن محاكمة جوزمان شابتها تجاوزات هيئة الادعاء والقضاء.

ويقبع جوزمان، الذي كان زعيم عصابة سينالوا القوية حاليا في سجن شديد الحراسة في ولاية كولورادو الأمريكية.

ويدفع محامي الدفاع مارك فيرنيتش، بأن الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي أحاطت بجوزمان، من بين أمور أخرى، حالت دون حصوله على محاكمة عادلة.

على سبيل المثال، استشهد فيرنيتش بقضاء جوزمان عامين ونصف العام في الحبس الانفرادي قبل الحكم بالإدانة في أوائل 2019 مما جعل العمل مع فريق دفاعه أمرا صعبا.

بالإضافة إلى ذلك، يتهم محامي جوزمان /63 عاما/ القضاء الأمريكي بتجاهل التقارير الإعلامية التي قالت إن العديد من أعضاء هيئة المحلفين كانوا يقرأون أخبارا ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المحاكمة خلال سيرها، وهو الأمر الذي نهى عنه القاضي لمنع التأثيرات غير المناسبة.