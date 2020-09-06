جهاز تعمير دمياط الجديدة يعقد جلسة مزاد لبيع 12 محلا تجاريا بمشروع سكن مصر

عقد جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الجهاز، جلسة البيع بالمزاد العلني لـ 12 محلا، بمساحات تتراوح بين (14 مترا مربعا : 22 مترا مربعا )، أسفل عمارات "سكن مصر" بغرب جامعة دمياط بالمدينة.

وقال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة - في تصريح - إن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 51 ألف و500 جنيه و75 ألف جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يتم استكمال 10%، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، إضافة إلى سداد 5% من القيمة الإجمالية للمحل وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

وأكد رئيس الجهاز أنه يتم سداد الباقي (90%) بإحدى طريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد، ولفت إلى أنه يجوز سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة 0.5% مصاريف تحصيل + 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام بالجهاز.

وتابع أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مشيراً إلى تنوع أنشطة المحلات التي تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان منطقة سكن مصر بغرب الجامعة.