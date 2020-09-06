حوالي 30 من عمال المناجم يواصلون الاحتجاج داخل منجم في أوكرانيا

صرح رئيس النقابة المستقلة لعمال المناجم الأوكرانيين، ميخائيل فولينيتس، اليوم الأحد، بأن نحو 30 من عمال المناجم الأوكرانيين ما زالوا يحتجون تحت الأرض في منجم "أكتيابرسكايا" في مدينة كريفوي روغ في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

وكان فولينيتس قد صرح في وقت سابق بأن ما يقرب من 30 من عمال المناجم في منجم "أكتيابرسكايا" ينفذون احتجاجاً تحت الأرض مطالبين بزيادة أجورهم، بحسب ما أفادت به وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكتب فولينيتس، على موقع "فيسبوك" : "يستمر العمل الاحتجاجي تحت الأرض في منجم "أكتيابرسكايا" في مدينة كريفوي روغ، لليوم الرابع، وما يزال 29 عاملاً تحت الأرض. ومما يزيد من تعقيد حركة الاحتجاج هي الظروف غير المواتية في منجم خام الحديد، حيث هناك مستوى عالٍ من الرطوبة وانتشار مكثف للفطر الذي يلتهم كل شيء حوله. يقولون إنهم يشعرون بالفعل بتأثيره على الرئتين والجلد. لقد اختفت إدارة المؤسسة، ولا يوجد معها إي اتصال".

ونظم عمال المناجم مسيرات متكررة في كييف والمناطق، وذلك للمطالبة بدفع متأخرات الأجور واحتجاجاً على نية السلطات إغلاق عدد من المناجم.