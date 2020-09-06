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أعلنت سنغافورة أنها ستدعم الشركات التي توظف العمال المحليين الجدد خلال الأشهر الستة المقبلة، في ظل برنامج جديد يهدف إلى تعزيز قوة العمل المحلية أثناء الجائحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن وزارة القوى العاملة أن الحكومة تخطط لإنفاق مليار دولار سنغافوري (733 مليون دولار أمريكي) لتشجيع الشركات على "تقديم خطط التوظيف الخاصة بها".

وأضافت أنه سيتم دفع أجر شهري كامل لا يقل عن 1400 دولار سنغافوري عن تلك الوظائف .

وستقوم الشركات المؤهلة بموجب برنامج تحفيز نمو الوظائف بتلقي دعم للأجور يصل إلى 15 ألف دولار سنغافوري عن كل توظيف محلي لمن تقل أعمارهم عن 40 عاما و30 ألف دولار سنغافوري للعمال الأكبر سنا.

وقالت الحكومة إنها ستدفع 25% من أول رواتب شهرية تصل لخمسة آلاف دولار سنغافوري لمن هم أقل من 40 عاما و50% لمن هم أكبر من ذلك العمر.

وتواجه سنغافورة أسوأ ركود في تاريخها وسط جائحة فيروس كورونا. وارتفع معدل البطالة في سنغافورة إلى 9ر2%في الربع الثاني ، وهو أعلى مستوى منذ عقد قبل الأزمة المالية العالمية.