تطلق وزارة الأوقاف حملة (أرضنا عرضنا.. نحميها وننميها)؛ للتوعية بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها ومنع الاعتداء عليها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن - في تصريح الليلة - إن الوزارة وبمناسبة يوم الفلاح المصري الذي يوافق يوم التاسع من سبتمبر من كل عام قررت أن تطلق حملة جديدة تحت عنوان (أرضنا عرضنا..نحميها وننميها)، قصد التوعية بأهمية الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتحذير من إهدارها أو الاعتداء عليها ، وبيان الثواب العظيم لمن يقوم بعملية الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف المتحدث أن الوزارة تنطلق - في حملتها الجديدة - من منطلق قول نبينا (صلى الله عليه وسلم) "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فتأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة"، ويقول (صلى الله عليه وسلم) " إذا قامت الساعة وفِي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها"، وذلك كله لما للزراعة من أهمية بالغة في قوام حياة الأفراد والدول .