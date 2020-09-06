 الري: فتح مفيض توشكى إذا احتجنا لذلك بسبب الفيضانات - بوابة الشروق
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الري: فتح مفيض توشكى إذا احتجنا لذلك بسبب الفيضانات

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 10:40 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 10:40 م

قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة على أهبة الاستعداد لأي فيضانات قد تحدث، منوهًا بأن الفيضان قد يكون مبشر هذا العام.

وأضاف «السباعي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تحدث فيضانات فوق المتوسطة، متابعًا: «سنفتح مفيض تشكى إذا كنا في حاجة لذلك».

وأوضح أن هناك معدلات معينة لقدرة السد العالي على استيعاب نسب مرتفعة في المستويات المائية، لذا قد لا يمكن الاستعانة بالسد العالي، حال حدوث فيضانات أكثر نسبة من المتوقعة.

وأكد أن التعديات على نهر النيل قد تكون من الأسباب الخطرة لحدوث فيضانات مرتفعة، مشددًا على ضرورة اقتناع الناس بأنه لابد من توقف هذه التعديات، حفاظًا على سلامتهم.

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