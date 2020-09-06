انتشال جثة غريق ثان جراء الفيضانات في تونس

كشف مصدر من الحماية المدنية التونسية، اليوم الأحد، انتشال جثة غريق جرفته السيول في ولاية سيدي بوزيد؛ جراء أمطار غزيرة تشهدها عدة مدن تونسية منذ أمس السبت.



وهذه حالة الوفاة الثانية التي يتم الإعلان عنها في تونس، بعد وفاة طفلة في منطقة الغنادة بولاية المنستير اثر سقوطها في بالوعة للصرف الصحي وسط السيول.



وقال حمدي الوصيف، المدير الجهوي للحماية المدنية في سيدي بوزيد، لوكالة الأنباء التونسية اليوم الأحد، إنه تم العثور على جثة سائق سيارة نقل مفقود منذ أمس السبت في وادي بمعتمدية منزل بوزيان.



وأضاف الوصيف أنه عُثر على الجثة في موقع يبعد حوالي كيلومترًا ونصف عن مكان السيارة.



وتشهد مناطق في عدة ولايات تونسية من بينها سيدي بوزيد والمهدية وصفاقس وقفصة والمنستير وسوسة، فيضانات مع هطول أمطار غزيرة منذ أمس السبت تسببت في فيضان أودية وانهيار طرقات وتعطل حركة السير بين عدد من المدن.