 السيطرة على حريق بمنطقة اللبان في الإسكندرية دون خسائر بشرية - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق بمنطقة اللبان في الإسكندرية دون خسائر بشرية

عصام عامر:
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 4:43 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 4:43 ص

سيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، أمس السبت، على حريق نشب في 6 تنظيم زقاق 121 المتفرع من حارة نصر، خلف 43 بشارع إسماعيل مهنا، منطقة اللبان، دون أن يُسفر عن إصابات أو خسائر بشرية.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الدفاع المدني، رفقة مأمورية أمنية، وسيارات الإطفاء، والإسعاف، ومسئولي حي الجمرك، إلى موقع الحريق، تم إخماد النيران وتبريد أثارها، وكلف رئيس الحي الإدارات المعنية، بإزالة الأجزاء الخطرة بواسطة مقاول الحي، حفاظًا على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة الخاصة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد ورود بلاغًا بنشوب الحريق، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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