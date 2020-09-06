المركزي لـ«المناخ الزراعي» يحذر سكان المناطق الزراعية من انتشار الثعابين

قال الدكتور محمد فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر شهد انتشار الثعابين في بعض المناطق، بسبب ما يسمى الطاقة الحرارية، ذاكرًا أنها تسبب انتشار الحشرات بشكل كبير.

وأضاف «فهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن المناطق الزراعية والقريبة من الظهير الصحراوي تعتبر بيئة مناسبة للثعابين، مناشدًا المواطنين في هذه المناطق توخي الحذر، وخصوصًا خلال فترة ما بعد العصر.

وأوضح أن نشاط هذه الثعابين يزداد في هذه الفترة بسبب ارتفاع الحرارة، مشيرًا إلى أنها قد تزحف إلى القرى والمناطق القريبة.

ونصح وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي، المواطنين، باستخدام الشيح وكربونات الكالسيوم لطرد الثعابين، محذرًا من التعرض لها بأي وسيلة أخرى.