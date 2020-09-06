إيران تسجل 1992 إصابة و139 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 1992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و139 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري -في تصريحها الصحفي اليومي حسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء- إن إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 386 ألفا و658 حالة حتى الآن، بينهم 3 آلاف و722 حالة حرجة، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء المرض منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 22 ألفا و293 شخصا.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 333 ألفا و900 شخص حتى الآن، مشيرة إلى أن 3 ملايين و380 ألفا و264 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.