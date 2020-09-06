قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي المبلغ المتاح للمشروع القومي للبتلو بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الستة أشهر الأخيرة ما قبل اجتماع اليوم، بلغ ملياري و100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس وجه بزيادة المبلغ بملياري جنيه.



وأضاف «القصير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن إجمالي المخصص للمشروع أصبح أربعة مليارات و100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الأمر يعكس مدى اهتمام الدولة بهذا المشروع القوي.



ولفت إلى أن المشروع يساهم في إيجاد فرص عمل للفلاح والمزارع والمربي الصغير ولأفراد أسرتهم، إضافة إلى المساهمة في تقليل فجوة اللحوم، موضحًا أنه «عند ذبح العجل بتلو يصبح صافي اللحوم حوالي 40 كجم، بينما يصل الصافي إلى 250 كجم عند التسمين».



وذكر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن المشروع يؤدي إلى وفرة في اللحوم، لافتًا إلى أن «أسعار اللحوم شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية»، وفقًا لقوله.



وأوضح أن إجمالي المستفيدين من المشروع بلغ 15 ألف و300 مستفيد، بإجمالي تمويل مليارين و360 مليون جنيه، قائلًا إن نسبة السداد جيدة، عبر المتابعة مع البنك الزراعي المصري.



وتابع «القصير» أن المشروع يحقق نسبة عائد جيد، خلال فترة قصيرة، مستطردًا أن إجمالي الرؤوس يوفر 45 ألف طن، كانت مصر تستوردها من الخارج.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية.



ووجه الرئيس في هذا الإطار بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة في التطوير العمراني، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية الريفية.





