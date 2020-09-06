اعتقال 12 شخصا في احتجاجات مناهضة لنتنياهو

ألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على 12 شخصا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، خلال تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك فيها الآلاف.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، إنه تم اعتقالهم لتسببهم في "اضطرابات عامة".

واستخدمت شرطة القدس مكبرات الصوت لمطالبة المتظاهرين بإخلاء الطرق، وحذرتهم من أن أي شخص يتجاهل الدعوات يعرض نفسه لخطر الاعتقال.

وأعلنت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن شرطيين أصيبا عندما اخترق متظاهرون في مسيرة مناهضة لنتنياهو حاجزا للشرطة خارج البلدة القديمة في القدس.

ويشارك الآلاف منذ أسابيع في مظاهرات مناهضة لنتنياهو؛ احتجاجا على طريقة تعامله مع أزمة كورونا وكذلك ضد استمراره في منصبه رغم محاكمته في اتهامات بالفساد تشمل الاحتيال وخيانة الثقة وتلقي رشى.

وكانت إسرائيل سارعت إلى فرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة، إلا أنها عادت وسارعت برفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

ووصلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إسرائيل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي بتسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة في غضون 24 ساعة يوم الأربعاء الماضي، وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل نحو 1500 حالة إصابة جديدة يوم أمس.