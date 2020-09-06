فرنسا تعتزم إجراء محادثات مع ألمانيا بشأن التعاون في تقنيات الهيدروجين

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، اعتزامه إجراء محادثات مع الحكومة الألمانية بشأن التعاون بين الدولتين في مجال تقنيات الهيدروجين.



وفي مقابلة مع محطة "سي نيوز"، قال الوزير الفرنسي، اليوم الأحد، إنه يعتزم التوجه إلى برلين يوم الجمعة المقبل لإجراء هذه المحادثات.



تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم توسيع نطاق استخدام الهيدروجين الصديق للمناخ من أجل دفع التحول في مجال الطاقة قدما، وكانت المفوضية طرحت في يوليو الماضي استراتيجية ترمي إلى تحقيق نمو قوي في استخدام هذه التقنية على مستوى أوروبا بدعم حكومي.



وأوضح "لومير" أن فرنسا تعتزم استثمار سبعة مليارات يورو على المدى البعيد في مجال تقنية الهيدروجين، ونوه إلى أن ألمانيا تعتزم استثمار تسعة مليارات يورو في هذا المجال، "وأتمنى أن ننجح في إيجاد مشروع ألماني فرنسي مشترك ثم مشروع أوروبي في مجال الهيدروجين".



يذكر أن الهيدروجين يمثل مكونًا مهمًا لإمدادات الطاقة صديقة البيئة، لأن استخدامه لا يصدر عنه غازات الاحتباس الحراري، لكن استخدامه يتطلب كمية كبيرة من الطاقة من أجل تقسيم المياه إلى هيدروجين وأكسيجين، ولن يكون هذا الإجراء صديقًا للبيئة إلا من خلال استخدام كهرباء من مصادر متجددة أو مصادر يصدر عنها الحد الأدنى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أثناء توليد الكهرباء، مثل الشمس أو الرياح.



وتتعاون برلين وباريس بالفعل بشكل وثيق في مجال إنتاج البطاريات بغرض زيادة الاستقلالية عن مصنعيها في آسيا، وذلك نظرًا لازدهار السيارات الكهربائية، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف هذا المشروع بأنه "إيرباص البطاريات".



كانت مجموعة بيجو ستروين الفرنسية وشركة توتال الفرنسية للطاقة أعلنتا منذ فترة غير طويلة أن الحكومتين الفرنسية والألمانية دعمتا مشروعهما المشترك لإنتاج البطاريات بـ1.3 مليار يورو.