اتهام شخص بقتل ابنه الطفل بدعوى تأديبه في طنطا

شهدت قرية شوني بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، اتهام أب بضرب ابنه بعصا خشبية حتى الموت بهدف تأديبة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا بورد بلاغ بوفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات داخل منزله بقرية شوني بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.



وعلى الفور انتقل الرائد ترفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة.



وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجني عليه طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وبمناظرة جثته تبين وجود آثار ضرب عليه، حيث كشفت التحريات أن والده يعمل مساعد شرطة بالحماية المدنية اعتدى عليه بالضرب بعصا خشبية بهدف تأديبة فتوفى في الحال.



وتم القبض على والد الطفل وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.