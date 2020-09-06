الفلبين تسجل 2839 إصابة و85 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 2839 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و85 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت بيانات صادرة عن الوزارة، نقلتها صحيفة (فلبين ستار) المحلية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي عدد حالات (كوفيد-19) المؤكدة في البلاد منذ بدء تفشي المرض ارتفع إلى 237 ألفا و365 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المرض 3 آلاف و875 حالة.

كما سجلت الوزارة 23 ألفا و74 حالة تعاف جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 184 ألفا و687 شخصًا حتى الآن، فيما لا تزال هناك 48 ألفا و803 حالات نشطة.

ولفتت إلى أنه بعد مرور 173 يوما منذ فرض الحجر الصحي المجتمعي المعزز لوقف تفشي فيروس كورونا، لا تزال البلاد تخضع لأطول فترة حجر صحي في العالم، فيما تحاول الحكومة إنعاش الاقتصاد من خلال فرض نظام الحجر الصحي المجتمعي العام.