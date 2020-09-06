مصرع شاب غرقا داخل حمام سباحة بملوي

لقى شاب مصرعه، غرقا، أثناء سباحته داخل حمام سباحة بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الهادي، مأمور قسم شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام، بوصول جثة مجهولة لشاب غريق.

وتواصلت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والذي فرغ كاميرات حمام السباحة لمعرفة هوية الجثة، حيث تبين أنها لشاب يدعي (محمود حربي - 18 سنة)، ومقيم بشارع السيدة سكينة، بمدينة ملوي.

كما استدعت أجهزة الأمن عددا من مرتادي الحمام لسؤالهم على سبيل الاستدلال، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب، صرحت النيابة بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية.