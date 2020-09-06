أعلن رئيس لجنة الوساطة الجنوبية بالمفاوضات السودانية، المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، اليوم الأحد، عن عقد حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني الشامل، 2 أكتوبر المقبل بالعاصمة جوبا.

وتأتي تلك التصريحات تأكيدا لما انفردت به "الشروق"، منذ يومين، إذ أشارت مصادر سودانية وجنوب سودانية مطلعة، إلى أن التوقيع على اتفاق السلام السوداني سيكون مطلع الشهرالمقبل، وانعقاد حفل التوقيع النهائي بعاصمة جنوب السودان "جوبا" لاسيما إنها الدولة الراعية لاتفاق السلام والمفاوضات منذ انطلاقها.

من جانبه، قال مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، الدكتور ضيو مطوك، إن جلسات اللجان المشتركة واصلت عملها لليوم السادس، حيث ناقشت ملف السلطة في مسار دافور، فيما ناقش مسار شرق السودان بعض القضايا التي كان قد توقف فيها العمل في الأيام الماضية.

وأشار إلى الانتهاء من المصفوفة الزمنية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، ومن ثم تكون جاهزة للتوقيع النهائي عليها من قبل أطراف التفاوض.

وأضاف مطوك في تصريحات صحفية، أن الوساطة ستعقد اجتماعاً مع رئيس دولة جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، لرفع التقرير النهائي للتفاوض ومن ثم الإعلان عن مخرجات الاجتماع في مؤتمر صحفي قريبا.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت على اتفاق السلام الشامل بالأحرف الأولى مع قادة الحركات المسلحة المنضوية تحت مسار الجبهة الثورية، يوم الأثنين الماضي، برعاية رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، حيث انطلقت المفاوضات بين الطرفين في العاصمة جوبا في نهاية العام الماضي.