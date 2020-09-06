الأردن يسجل 72 إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2411 في البلاد.

وأضافت الصحة الأردنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن الحالات الجديدة منها 53 حالة محلية، وخمس حالات خارجية.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 56 حالة شفاء، وإجراء 11 ألفًا و925 فحصًا مخبريًا؛ ليرتفع إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجريت حتى الآن بالمملكة إلى 894 ألفًا و389.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.