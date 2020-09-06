ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 8ر0 بالمئة مقارنة بالتوقيت ذاته أمس الجمعة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 22ر6 مليون شخص، وذلك إعتبارا من الساعة 301 مساء بتوقيت نيويورك المحلى ، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط زيادة يومي بنسبة 7ر0 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 732435 حالة، بزيادة نسبتها 7ر0 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس الجمعة.

وسجلت ولاية هاواي زيادة بنسبة 9ر2 بالمئة في عدد الإصابات منذ نفس التوقيت أمس الجمعة ، ليصل الإجمالي إلى 9473 حالة.

أما ولاية كاليفورنيا، فقد سجلت أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ، عند 140 حالة وفاة.